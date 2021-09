Ganna is Van Aert net te snel af en verdedigt met succes wereldtitel tijdrijden

Ganna verslaat Van Aert en pakt opnieuw wereldtitel tijdrijden - NOS

Filippo Ganna heeft de wereldtitel tijdrijden met succes verdedigd. De 25-jarige Italiaan was op het 43,3 kilometer lange parcours van Knokke-Heist naar Brugge nipt sneller dan Wout van Aert, die op vijf seconden tweede werd. Ganna, die dit jaar onder meer twee tijdritten in de Ronde van Italië op zijn naam schreef, greep anderhalve week geleden nog net naast de Europese titel tijdrijden. In Trento moest hij toen zijn meerdere erkennen in Stefan Küng, maar in België was de Italiaan iedereen te snel af. "Ik denk dat het geen schande is om door Ganna geklopt te worden", is de reactie van Van Aert na zijn race. "Maar het is wel zuur. Ik ben er toch vrij teleurgesteld over, ik heb al zoveel zilveren medailles op grote kampioenschappen." Bekijk in de carrousel de reacties van Van Aert en Evenepoel, die het brons pakte.

"Ik heb wel op de limiet gereden", analyseert de 27-jarige Belg, die dit jaar onder meer de Amstel Gold Race won, drie etappes op zijn naam schreef in de Tour de France en tweede werd in de olympische wegrace. "Ik was van plan om op het laatste stuk nog een beetje te versnellen, maar ik viel een tikkeltje stil. Ik kon niet beter." Remco Evenepoel had lang de snelste tijd in handen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met brons. De 21-jarige Belg zag eerst zijn landgenoot Van Aert ruim een halve minuut onder zijn tijd duiken en even later was ook Ganna ruim sneller. Toch kijkt Evenepoel met een goed gevoel terug op zijn race. "Dit is een derde plaats met het gevoel van een overwinning. Ik ben echt wel tevreden, ja."

Martin op laatste WK zesde Tony Martin, die in 2011, 2012, 2013 en 2016 de wereldtitel tijdrijden pakte, maakte eerder op zondag bekend een punt achter zijn wielercarrière te zetten na deze wereldkampioenschappen. De 36-jarige Duitser rijdt woensdag in de gemengde ploegentijdrit zijn laatste kilometers als profwielrenner. Hij werd in de individuele tijdrit zesde. De enige Nederlander die in actie kwam op de tijdrit was Jos van Emden. Hij zette de twaalfde tijd neer.

Voordat de eerste renner van start ging in Knokke-Heist werd er een minuut stilte gehouden voor de zaterdag overleden oud-wielrenner Chris Anker Sørensen. De 37-jarige Deen kwam om bij een verkeersongeval in Zeebrugge. Hij was in België om co-commentaar te geven bij de WK en was bezig het tijdritparcours te verkennen.