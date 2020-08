Na 45 dagen in de Disney-bubbel juicht Portland Timbers met fans op tv-scherm

De Disney-bubbel waarin het Amerikaanse voetbal zich de afgelopen tijd bevond, hield 45 dagen stand. In die 45 dagen werden 51 duels gespeeld. Zonder publiek, tenzij je het scherm met fans die live meekeken via een videoverbinding meetelt.

Voor dat scherm toonden de spelers van Portland Timbers vannacht de trofee als eindwinnaar van het MLS Is Back-toernooi. In de finale was de ploeg met 2-1 te sterk voor Orlando City SC.