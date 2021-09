De uitzending van 19 september

Houdt Russische regeringspartij de macht?

Het is de laatste dag van de verkiezingen in Rusland. De stembureaus sluiten om acht uur 's avonds Nederlandse tijd.

De oppositie is zo goed als monddood gemaakt, maar tegelijkertijd stond regeringspartij Verenigd Rusland er nog nooit zo slecht voor. In de uitzending het laatste nieuws van correspondent Iris de Graaf. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die Rusland volgt, schuift aan in de studio.