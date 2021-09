Feyenoord deelt forse tik uit aan PSV, fluitconcerten voor Schmidt

Feyenoord heeft PSV op zijn eerste nederlaag van het eredivisieseizoen getrakteerd. De Rotterdammers zegevierden in Eindhoven met liefst 4-0 door doelpunten van Jens Toornstra (2x), Bryan Linssen en Cyriel Dessers.

Door het pijnlijke verlies van PSV is Ajax de nieuwe koploper en tevens de enige nog ongeslagen ploeg deze competitie. Feyenoord staat vijfde, maar heeft nog een duel voor de boeg en kan later in punten gelijk komen met PSV.

Van Ginkel en Madueke

Opvallenderwijs had PSV-trainer Roger Schmidt in zijn basisformatie geen plekken ingeruimd voor Marco van Ginkel en Noni Madueke. Beide spelers kregen rust van de Duitser. Bij Feyenoord moest Bryan Linssen genoegen nemen met een rol als bankzitter.

PSV had in een rommelige eerste helft wel het initiatief, maar veel kansen leverde dat niet op. Alleen Cody Gakpo was na een combinatie met Mario Götze dicht bij een treffer. De Oranje-international schoof de bal na zijn knappe rush echter net naast.

Feyenoord kon, op een mogelijkheid voor Guus Til na, aanvallend ook weinig uitrichten. Tot een minuut voor rust. Marcus Pedersen stoomde op via de rechterflank en leverde een voorzet op maat af op Jens Toornstra. De aanvoerder volleerde de bal op fraaie wijze achter Joël Drommel (0-1).