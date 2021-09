Tweede zege op rij voor Bagnaia in MotoGP na winst in San Marino

Francesco Bagnaia heeft de GP van San Marino in de MotoGP gewonnen. De Italiaanse motorcoureur was Fabio Quartararo en Elia Bastianini te snel af op het circuit van Misano.

Bagnaia was vorige week in Aragón voor het eerst de beste in de koningsklasse en dat succes smaakte naar meer. Hij nam in het 'huis van Ducati' vanaf pole al snel afstand van stalgenoot Jack Miller en de Australiër kwam niet meer op zijn achterwiel.

De Franse WK-leider Quartararo (Yamaha) en Bastianini waren Miller ook te snel af. Quartararo kwam in de slotfase nog dicht in de buurt van Bagnaia, maar hij kwam er niet meer langs. Quartataro leidt nog wel riant in het wereldkampioenschap.