Derby van Stengs, Rosario en bankzitter Kluivert tegen invaller Boadu onbeslist

Vijf gespeeld - of eigenlijk: afgemaakt - drie gewonnen en twee gelijkgespeeld; Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert zijn de competitie prima begonnen met het ambitieuze OGC Nice. Zondagmiddag werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen het AS Monaco van Myron Boadu, waardoor Nice nog altijd ongeslagen is in Ligue 1.

De aanblik op de ranglijst had voor Stengs, Rosario, Kluivert en consorten zelfs nog mooier kunnen zijn, als Nice-fans zich niet hadden misdragen tijdens de wedstrijd tegen Olympique Marseille. De veldbestorming van toen leverde de club een punt aftrek op, terwijl het duel met Marseille moet worden overgespeeld.

Daarnaast moesten de tribunes in het Allianz Riviera één wedstrijd leeg blijven, een straf die uitgerekend in de Derby de la Côte d'Azur tegen Monaco moest worden uitgezeten. De supporters van Nice hadden zich daarom maar verzameld buiten het stadion, om hun helden in ieder geval een warm onthaal te geven.