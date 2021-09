Kijk mee: het Holocaust Namenmonument in 360 graden

102.000 Joden en 220 Roma en Sinti uit Nederland overleefden de vervolging en de massamoord door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog niet. Hun namen zijn, 76 jaar na de oorlog, vereeuwigd in het Nationaal Holocaust Namenmonument dat vandaag is onthuld door koning Willem-Alexander.

"Ruim 102.000 mensen, die vermoord zijn om wie ze waren. Het is een getal waar je je nauwelijks iets bij voor kunt stellen", zegt Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité en initiatiefnemer van het monument. "Maar in dit Namenmonument zie je in volle omvang hoeveel dat is."

In de special hieronder kun je digitaal rondwandelen door een 360 graden-weergave van het monument en een deel van alle namen op de stenen bekijken. Bekijk ook de persoonlijke verhalen achter twintig namen. Zoals dat van de 13-jarige Alida Lopes Dias, die mee moest met het kindertransport naar vernietigingskamp Sobibor of het artiestenduo Johnny & Jones, dat tot in kamp Westerbork liedjes bleef maken.