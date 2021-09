Oranje-Rood beëindigt zegereeks Klein Zwitserland, De Goede en HGC blijven winnen

Bekijk hieronder de uitslagen van speelronde drie en in de stand in de hoofdklasse hockey voor mannen.

De hockeyers van Oranje-Rood hebben de ongeslagen reeks van Klein Zwitserland in de hoofdklasse hockey beëindigd. De ploeg uit Eindhoven won in Den Haag met 5-3.

Toch was het niet De Goede die haar nieuwe ploeg na tien minuten hockeyen op voorsprong bracht, maar een andere nieuwkomer: Giselle Ansley. De 2-0 kwam daarna op naam van Cécile Pieper. Dirkie Chamberlain was verantwoordelijk voor de 3-0.

De hockeysters van HGC wonnen ook hun tweede wedstrijd in de hoofdklasse hockey. De nieuwe ploeg van Oranje-international Eva de Goede, in 2018 en 2019 gekozen tot beste speelster van de wereld, won thuis met 3-0 van Victoria.

Daardoor is HGC uitstekend begonnen aan de competitie, want in de eerste speelronde werd Kampong al met 2-1 verslagen. De hockeyploeg uit Wassenaar staat nu tweede in de stand met net zoveel punten als koploper Den Bosch.

Matla al op zes doelpunten in twee wedstrijden

Regerend landskampioen Den Bosch won namelijk ook zijn tweede wedstrijd. In Den Haag werd met 4-1 gewonnen van HDM. Frédérique Matla was weer op dreef voor Den Bosch. De 24-jarige speelster tekende voor de eerste drie doelpunten en staat daardoor na twee duels al op zes doelpunten.