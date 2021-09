90.000 stuks afval opgeruimd op World Cleanup Day, veel minder plastic flesjes

Ruim 40.000 vrijwilligers hebben gisteren zo'n 90.000 stuks zwerfafval opgeruimd in het kader van World Cleanup Day. Opvallend volgens de organisatie was dat het aandeel plastic flesjes in het gevonden afval sterk is afgenomen. De deelnemers vonden 37 procent minder plastic flesjes.

Volgens organisator Plastic Soup Foundation heeft dat te maken met het instellen van statiegeld op alle plastic flesjes. De regeling ging op 1 juli van dit jaar in. Plastic is en blijft wel het meest gevonden materiaal. 71 procent van het aangetroffen zwerfafval betrof een plastic object, 14 procent was papier en 12 procent metaal.

Peuken

Er deden ruim 41.000 mensen mee aan de opruimactie, op 1574 verschillende plekken. Filters van sigaretten staan op 1 in de top tien van gevonden zwerfvuil. Daarna volgen blikjes en snoepwinkels. Marlboro voert de lijst van merken aan, ook afval van Red Bull en McDonalds wordt regelmatig aangetroffen.

De organisatie verwacht dat volgend jaar het laatste jaar is dat blikjes vaak worden gevonden. Vanaf 31 december 2022 wordt er ook statiegeld gerekend op blikjes. Dat zou moeten leiden tot minder weggooide blikjes.