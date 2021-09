Wielrenner Tony Martin zet na WK punt achter indrukwekkende loopbaan

Martin won naast vier wereldtitels tijdrijden (2011, 2012, 2013 en 2016) onder meer ook vijf etappes in de Tour de France en twee in de Vuelta. Hij werd dit jaar voor de tiende keer nationaal kampioen tijdrijden.

Tony Martin gaat stoppen. De Duitse wielrenner, nu in dienst van Jumbo-Visma, beëindigt na de wereldkampioenschappen in Vlaanderen zijn loopbaan. De viervoudig wereldkampioen tijdrijden heeft besloten zijn nog één jaar doorlopende contract bij de Nederlandse ploeg niet uit te dienen, mede omdat hij zich zorgen maakt over de veiligheid in de wielersport.

De 36-jarige Martin komt vandaag in België in actie op de tijdrit en rijdt woensdag in de gemengde ploegentijdrit zijn laatste kilometers als prof.

'Gevaren aan onze sport'

"De zware valpartijen dit jaar hebben mij ook genoopt mezelf af te vragen of ik er nog wel klaar voor was om me opnieuw bloot te stellen aan de gevaren die aan onze sport kleven", zegt Martin.

"Ik heb besloten dat ik dat niet meer wil, vooral omdat de veiligheid ondanks alle discussies niet verbeterd is. Hopelijk luistert de wielerwereld naar de plannen zoals mijn ploeg en andere ploegen die hebben voorgesteld."