Bosz wil in Lyon van zijn stempel af: 'Ik kijk juist heel erg naar de defensie'

Peter Bosz bij voetbalclub Lyon - AFP

Een speler die vanwege wangedrag uit de selectie werd gezet, een ander die werd veroordeeld voor mishandeling van zijn ex. En dan was er nog de tegenvallende competitiestart van Olympique Lyonnais, waarna supporters op een meterslang spandoek hun onvrede uitten aan het adres van trainer Peter Bosz. "Mijn aanpak kost tijd, dat weet Lyon. Daar hebben ze voor gekozen", blikt Bosz in gesprek met verslaggever Joep Schreuder terug op zijn eerste, roerige maanden in Frankrijk. Olympique Lyonnais is een topclub in Frankrijk, maar deelt niet meer de lakens uit in de Ligue 1, zoals aan het begin van de eeuw. De club werd destijds zeven keer op rij kampioen (2002-2008). Vrijetrappenspecialist Juninho was een van de sterren en werkt nu als technisch directeur nauw samen met Bosz. Een signaal afgeven En ook voor de 57-jarige Bosz is de Franse competitie niet nieuw, als speler was hij er al actief. Drie seizoenen zelfs, voor het noodlijdende Toulon. Bij de kritische volgers van de club dwingt hij in elk geval respect af door ze in vloeiend Frans van repliek te dienen. De topper tegen Paris Saint-Germain van vandaag lijkt het ideale moment een signaal af te geven. Tegen de ploeg met alle grote sterren, zoals Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé en ook Georginio Wijnaldum. Om de aanval in te zetten, ook letterlijk. De aanloop was goed. Lyon won vorig weekend van Strasbourg (3-1) en in de Europa League bij Rangers (0-2). "De trainer en spelers lijken elkaar steeds beter te begrijpen."

Stand Franse competitie voor het weekend 18/19 september - NOS

"Ik kijk juist heel erg naar de defensie", pareert Bosz het vooroordeel dat hij zijn teams soms te offensief laat spelen. "Ik pas me juist aan. Aan de spelers die ik heb. Zeker in het begin." Privékwestie Marcelo kwam in elk geval niet door de schifting. Na geblunder van de oud-PSV'er in de verloren seizoensouverture zette Bosz hem vanwege zijn gedrag uit de selectie. En dan viel ook de rechtszaak rond verdediger Jerôme Boateng hem nog rauw op het dak. Bosz wist niet dat er iets speelde, toen hij de Duitser tot een overstap naar de Ligue 1 verleidde. "Het is een privékwestie. Ik ga er ook niets over zeggen, ik ben een trainer", is hij daar kort over.

Zonder de naar Barcelona vertrokken sterspeler Memphis Depay verwacht Bosz een zware strijd bovenin, waarin hij Alpen-Messi Xherdan Shaqiri wist te strikken voor nieuwe creatieve impulsen. "Maar er is ook concurrentie bijgekomen: Nice, Monaco en andere ploegen hebben flink geïnvesteerd." "Het Franse voetbal wordt onderschat. Het is erg fysiek", vervolgt Bosz, die na vier jaar in de Duitse Bundesliga totaal niet spreekt van een stapje terug. Opvolging Van Gaal Misschien had Bosz nu wel bondscoach kunnen zijn, maar toen Frank de Boer vertrok bij de KNVB, had hij zich net aan Olympique Lyonnais verbonden. De Apeldoorner behoort wel tot de generatie trainers, waaruit de voetbalbond op termijn een opvolger van Louis van Gaal gaat kiezen. Voor nu is de 70-jarige Van Gaal de beste optie, vindt Bosz. "Voetbal moet leuk zijn. Ik heb de laatste wedstrijden genoten van Oranje."

Verslaggever Joep Schreuder en Peter Bosz in Lyon - NOS

"En praten over systemen is achterhaald", haakt hij in op de discussie hoe er gevoetbald moet worden. "Ik praat over spelprincipes. Ik laat me nooit uit over systemen. Juist ook omdat binnen negentig minuten in het moderne voetbal verschillende systemen gespeeld moeten kunnen worden." Net begonnen aan een nieuwe klus, met een contract tot medio 2023 in Frankrijk, wil hij nog niet teveel uitweiden over zijn toekomst. Wel staat vast dat hij ooit weer wil terugkeren naar de eredivisie. "Uiteindelijk wil ik terug naar Nederland. Wanneer weet ik nog niet. Elk jaar ontwikkel ik me verder als coach. En gelukkig maar, want zo hoort het."