Liefde over en weer tussen Drommel en Bijlow: 'Maar zondag zijn we aartsrivalen'

Drommel ligt op koers bij PSV: 'Laten zien dat ík in Oranje hoor te keepen'

PSV-Feyenoord is voor Joël Drommel meer dan een topduel tussen twee grote clubs. De PSV-keeper krijgt zondag in Eindhoven een uitgelezen kans te tonen dat hij beter is dan Feyenoorder Justin Bijlow, zijn concurrent bij het Nederlands elftal. "Wie het minste ballen in zijn netje heeft, wint uiteindelijk. Tuurlijk is er strijd. Je wilt gewoon laten zien dat jij sterker bent. Dat ze denken: straks staat Drommel een keertje onder de lat." Bijlow doet 't goed 'Ze' zijn bondscoach Louis van Gaal en zijn staf. Van Gaal koos de afgelopen interlandperiode voor Bijlow als eerste keeper, een beslissing waarin Drommel zich kan vinden. Want: "Justin maakt een goede indruk. Hij doet 't goed."

Joël Drommel op de training van Oranje samen met Tim Krul (l) en Justin Bijlow (r) en keeperstrainer Frans Hoek. - ANP

Maar zich neerleggen bij zijn reserverol? "Je moet het accepteren en laten zien dat jij daar hoort te staan", maakt de van FC Twente overgekomen doelman duidelijk dat hij dat niet van plan is. Qua stijl van keepen zit hij in ieder geval goed. Van Gaals keuze voor Bijlow maakt duidelijk dat de bondscoach houdt van het type keeper dat Drommel is, de twee zijn immers min of meer vergelijkbaar.

"Ik denk dat we allebei meevoetballende, aanvallende keepers zijn die graag hun goal uitkomen. Ik kom graag uit mijn zestien en geef rugdekking aan mijn verdedigers", analyseert Drommel. "Misschien dat we iets anders de ballen vangen, maar we hebben wel een beetje dezelfde stijl." Wederzijdse liefde De 24-jarige Drommel mag zijn concurrent ook graag, noemt hem "een fantastische jongen om mee samen te werken". En die liefde is wederzijds. Op de persconferentie van vrijdag sprak Bijlow vol lof over Drommel. "Het is een hele goeie jongen." Dat bleek ook wel toen beiden te horen kregen dat Bijlow eerste keus zou zijn bij Oranje. "Drommel zei gelijk: 'Je eerste keer hier en gelijk interlands spelen...' Dat is mooi. Hij zei de hele tijd: geniet ervan en je weet dat je het kan."

Drommel deed dan ook noodgedwongen ervaring op met een reserverol. In het seizoen 2015/2016 verdrong hij Nick Marsman uit het doel bij FC Twente, om die plek drie maanden later weer aan zijn concurrent te moeten afstaan. Het seizoen erna kwam de jonge doelman geen minuut in actie in Enschede. Een moeilijke periode. "Je bent een jonge jongen en krijgt veel kritiek. Dat is lastig. Maar ik ben wel sterk genoeg om me daar overheen te zetten. Uiteindelijk is dat wel goed gekomen, maar je moet er even doorheen."

Joël Drommel voor aanvang van zijn debuutwedstrijd in de eredivisie samen met een andere 'Oranje-concurrent' Jasper Cillessen - ANP

Pas eind 2017 kwam hij weer bovendrijven. De toenmalige trainer van Twente, Gertjan Verbeek, gaf Drommel het vertrouwen en die betaalde dat terug door in de bekerwedstrijd tegen Ajax de beslissende penalty van Matthijs de Ligt te stoppen. Het seizoen eindigde met degradatie, maar Drommel gaf zijn plek onder de lat niet meer uit handen. En die degradatie pakte eigenlijk ook best wel goed uit. "Uiteindelijk heeft de eerste divisie mij heel erg sterker gemaakt. Ik speelde veel, kreeg vertrouwen van de supporters. Dat heeft me heel erg goed gedaan." "Ik speelde ook best goed, werd keeper van het jaar."

Joël Drommel - Pro Shots