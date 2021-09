'Verdachte kruisboogschutter Almelo ligt niet aanspreekbaar in ziekenhuis'

De politie kan de man die afgelopen vrijdag met een kruisboog schoot vanaf een balkon in Almelo niet verhoren. Dat meldt Tubantia. Volgens de regionale krant ligt de 28-jarige verdachte op de intensive care aan de beademing en is hij niet aanspreekbaar.

De man, die Kenzo K. wordt genoemd, werd vrijdag door een arrestatieteam aangehouden. De politie heeft daarbij geschoten en de verdachte raakte daarbij gewond. Volgens de regionale krant is hij in de borst getroffen. De Dienst Speciale Interventies zou geschoten hebben toen de man ook de politie vanaf zijn balkon bedreigde met een kruisboog. Eerder had hij op omstanders geschoten met de kruisboog.

Medici noemen de situatie van K. tegenover Tubantia stabiel, maar weten niet of hij op korte termijn verhoord kan worden.

Verpleegkundige gewond

De politie was die ochtend afgekomen op een melding over een steekincident. Toen de politie aankwam stond de verdachte met zijn kruisboog op het balkon van zijn woning. Bij het steekincident kwamen twee vrouwen uit Amelo van 70 en 52 jaar oud om het leven. Een vrouw van 33 uit de gemeente Rijssen raakte gewond. Er is nog altijd niets bekend over de toedracht en over de precieze doodsoorzaak van de twee.

Volgens Tubantia wordt Kenzo K. verdacht van het doodsteken van de vrouwen. De 70-jarige vrouw is zijn onderbuurvrouw en het 52-jarige slachtoffers is haar nicht. De gewonde vrouw zou een verpleegkundige zijn die de 70-jarige vrouw verzorgde, ze kon volgens de krant via het balkon ontsnappen.

De man is op onderstaande beelden te zien: