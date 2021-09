WK wielrennen bij de NOS: slaat Van Aert vandaag al toe op de tijdrit?

Wout van Aert - ANP

Kan Anna van der Breggen in haar allerlaatste wedstrijd nóg een wereldtitel veroveren? En gaan we een strijd zien tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, of zegt de Nederlander toch nog af voor de WK? Het zijn vragen waar we komende week antwoord op zullen krijgen, als de wereldkampioenschappen wielrennen in Vlaanderen losbarsten. Iets waar nu al duidelijkheid over is: de opkomst zal weer als vanouds zijn.

De WK wielrennen zijn de komende week live te volgen bij de NOS, met zondag de individuele tijdrit bij de mannen, te zien vanaf 15.15 uur op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Dumoulin als analist Dione de Graaff verzorgt vanuit Vlaanderen de analyse samen met Tom Dumoulin. Het commentaar is van Herbert Dijkstra en Stef Clement.

Waar bij de laatste twee edities van bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen nog geen enkele supporter welkom was, klinkt het nu "Iedereen kan naar het parcours komen, we verwachten ongeveer één miljoen bezoekers" uit de mond van medeorganisator Tomas Van Den Spiegel, bij Sporza. Van Aert favoriet Wie zondag al langs de route staat, of voor de buis zit, zal direct kunnen genieten van alleskunner Wout van Aert. De Belg is volgens velen op dit moment de beste renner van de wereld en zal op de eerste dag van de WK een gooi doen naar de wereldtitel op de tijdrit. De enige Nederlander die het 43,3 kilometer lange parcours zal rijden is Jos van Emden, die woensdag ook in actie komt tijdens de gemengde ploegentijdrit. Tom Dumoulin is er niet bij vanwege een gebroken pols.

WK tijdrijden zondag vanaf 15.15 uur, met Dumoulin als analist - NOS

Annemiek van Vleuten zal na haar gouden olympische tijdrit ook tijdens de wereldkampioenschappen op de hoogste trede willen staan, maar heeft daarbij serieuze concurrentie van Marlen Reusser. De Zwitserse renster veroverde de EK-titel en het 30,3 kilometer lange parcours van Knokke-Heist naar Brugge lijkt haar goed te liggen. Ook Ellen van Dijk en Riejanne Markus staan aan de start. Regerend wereldkampioene Anna van der Breggen kampt met een vormdip en laat de individuele tijdrit aan haar voorbij gaan. Ze staat woensdag wel samen met Van Vleuten en Van Dijk aan de start van de gemengde ploegentijdrit. Nog één keer Van der Breggen Ook zal de 31-jarige renster in actie komen tijdens de wegwedstrijd, die zaterdag op het programma staat. In haar laatste wedstrijd als prof zal Van der Breggen proberen voor de derde keer de wereldtitel op haar naam te schrijven. Het parcours is 157,7 kilometer lang en leidt van Antwerpen tot Leuven.

Anna van der Breggen - ANP

Op zondag 26 september wordt duidelijk of er een strijd komt tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De Nederlander kampt met een rugblessure en weet nog niet zeker of hij aan de start zal verschijnen. En in welke vorm dat dan zal zijn. De Belgen verwachten in ieder geval een wereldtitel van Van Aert, maar dat is nog zeker geen gegeven. De Belg zal op het 268,3 kilometer lange parcours, dat vol zit met korte klimmetjes, bijvoorbeeld moeten afrekenen met regerend wereldkampioen en klimmer Julian Alaphilippe. Drukte Blijft er toch nog één vraag over, want zijn er dan helemaal geen restricties meer voor de bezoekers? Niet echt. "We bevelen aan dat je je mondmasker gebruikt als de afstand niet gegarandeerd kan worden." Er zijn meer zorgen over het verkeer. "We adviseren, zeker op de zondagen, om niet met de wagen naar Knokke, Brugge, Antwerpen of Leuven te komen."

Programma WK wielrennen - NOS