Wekdienst 19/9: Tweede onderhandelingsdag Hilversum • Nationaal Holocaust Namenmonument onthuld

Goedemorgen! Vandaag wordt het Nationaal Holocasust Namenmonument geopend. En de komende uren spreken de onderhandelaars in de formatie verder op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt het Nationaal Holocaust Namenmonument onthuld. Daarop staan de namen van 102.000 Joden, Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vermoord.

Vanmiddag verlaten de onderhandelaars in de formatie het landgoed in Hilversum. Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) verkennen daar dit weekend de mogelijkheid tot een minderheidskabinet.

Het is de laatste dag van de verkiezingen in Rusland. De stembureaus sluiten om acht uur 's avonds Nederlandse tijd, de uitslag wordt snel verwacht.

In Vlaanderen beginnen de WK wielrennen. De tijdrit mannen (elite) is vanaf 15.10 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Wat heb je gemist?

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zijn 11.600 boetes uitgedeeld voor het niet dragen ervan. De plicht ging in op 1 juni vorig jaar en blijft ondanks versoepelingen op 25 september nog altijd gelden. Ook zijn er bijna 5600 incidenten met boze reizigers gemeld. Het gaat bijvoorbeeld om scheldende of spugende passagiers.

Dat blijkt allemaal uit documenten die de NOS heeft gekregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Daaruit blijkt ook dat er binnen de overheid veel discussie was over wie de mondkapjesplicht moest gaan handhaven. De politie weigerde dat te doen, omdat boa's nu eenmaal verantwoordelijk voor de handhaving in het ov. Uiteindelijk werd een compromis gesloten: boa's zouden gaan handhaven, en de politie zou alleen komen als de situatie zou escaleren.

Ander nieuws uit de nacht: