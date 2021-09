11.600 boetes voor niet dragen mondkapje, veel discussie over handhaving

Reizigers in de metro in Rotterdam - ANP

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zijn 11.600 boetes uitgedeeld voor het niet dragen ervan. De plicht ging in op 1 juni vorig jaar en blijft ondanks versoepelingen op 25 september nog altijd gelden. Ook zijn er bijna 5600 incidenten met boze reizigers gemeld. Het gaat bijvoorbeeld om scheldende of spugende passagiers. Dat blijkt allemaal uit documenten die de NOS heeft gekregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Voorafgaand aan de mondkapjesplicht is achter de schermen een flinke discussie gevoerd over wie er moest handhaven. De politie weigerde op te treden tegen mensen die geen mondneusmasker zouden dragen in het ov. Over wie moest handhaven en op welke manier dat moest gebeuren, was binnen de overheid wekenlang onenigheid. Juristen waren het niet eens in welke wet de mondkapjesplicht moest worden opgenomen: de Wet Personenvervoer of in de corona-noodverordeningen (en later -noodwet). Dit bepaalde in hoeverre er opgetreden kon worden en of niet alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), maar ook agenten zouden kunnen handhaven.

Op het niet dragen van een mondkapje staat een boete van 95 euro. De afspraak is dat boa's reizigers zonder mondkapje eerst aanspreken en pas in tweede instantie bekeuren. De mondkapjesplicht blijft voorlopig nog van kracht in het ov, maakte het demissionair kabinet afgelopen week bekend. De NS gaf eerder aan van de plicht af te willen.