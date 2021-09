Israël pakt laatste voorvluchtige Palestijnse militanten op

Het Israëlische leger heeft de laatste twee Palestijnen opgepakt die bijna twee weken geleden uit een zwaarbeveiligde gevangenis ontsnapten. De twee werden bij een inval in hun woonplaats Jenin aangehouden. Ze gaven zich zonder geweld over.

Zes gevangenen ontsnapten begin deze maand uit hun gevangenis in het noorden van Israël. Het ging om vijf leden van terreurgroep Islamitische Jihad en een voormalige commandant van de Al-Aqsa Martelarenbrigades. Vier van hen zaten levenslange gevangenisstraffen uit.

De Israëlische autoriteiten werden ernstig in verlegenheid gebracht toen de zes mannen via een tunnel uit hun cel wisten te ontsnappen. Het land zette daarom een grote zoekactie op touw. In de Palestijnse gebieden werden de mannen als helden gezien. Zo droegen demonstranten tijdens protesten hun portretten bij zich.

Vier dagen na de ontsnapping werden al twee voortvluchtigen opgepakt in het noorden van het land. Enkele uren volgden twee anderen in dezelfde regio.