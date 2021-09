FC Utrecht-RKC wordt een latertje in een grimmig Galgenwaard, zonder winnaar

Na een afkoelingspauze van ruim 25 minuten was RKC de regie kwijt en mazzelde het dat Anastasios Douvikas de grootste Utrecht-kans tegen de paal knalde. Maar op dat moment tegen de verhouding in zorgde Alexander Büttner op aangeven van Van der Venne voor een Waalwijkse voorsprong.

In eerste instantie kreeg keeper Maarten Paes het publiek rustig door de penalty van Jens Odgaard te keren, maar na twintig minuten sloeg de vlam opnieuw in de pan toen Paes niet vrijuit ging en Odgaard zijn inzet nu wel het doel in zag rollen.

Terwijl het spel een paar minuten stillag, uitten supporters hun onvrede over de gang van zaken door voorwerpen op het veld te gooien. Scheidsrechter Richard Martens dreigde het duel te staken en werd even later gedwongen de daad bij het woord te voegen.

FC Utrecht was met deze eindstand duidelijk de verliezer van de avond, niet in de laatste plaats door het gedrag van de supporters.

Na een hectisch avondje zijn FC Utrecht en RKC na een meeslepend duel van het veld gestapt met een eindstand van 2-2 op het bord. Het werd een latertje in Stadion Galgenwaard, waar de wedstrijd bijna een halfuur had stilgelegen.

FC Utrecht droomde al van een mooi seizoen, nadat drie weken geleden Feyenoord over de knie werd gelegd in de Domstad. Maar na knullig verlies bij Twente ging het ook tegen RKC mis voor het elftal van René Hake.

De gelijkmaker van Douvikas kwam er nog wel. Na een makkelijk gegeven strafschop benutte de Griek het buitenkansje dat hij zelf had versierd.

Kansen waren er over en weer en de duels werden harder en harder. Een heldenrol leek in de maak voor Mike van der Hoorn, die flink gehavend uit de strijd kwam en in de zevende minuut van de extra tijd het publiek op de banken kreeg door na een scrimmage de bal hard in de verre hoek te knallen.

Maar in die scrimmage was ook hands gemaakt door invaller Adrián Dalmau. En dat was de camera's van de VAR niet ontgaan.