Ajax neemt koppositie van PSV over dankzij monsterscore tegen Cambuur (9-0)

Het ambitieuze Cambuur was dat niveau afgelopen jaar eindelijk ontstegen, nadat eerder de coronapandemie promotie in de weg zat. Maar het elftal van Henk de Jong presenteerde zich nog niet echt als een volwaardig eredivisionist.

En dat tegen de club uit Leeuwarden, de stad die toch een speciaal plekje in het hart heeft van Berghuis. Als kind zette hij er zijn eerste stappen op het voetbalveld, als pupil bij het plaatselijke LAC Frisia. Vader Frank raasde destijds over de flank van SC Cambuur, destijds nog actief in de eerste divisie.

Berghuis knalde ongehinderd raak na een ingestudeerde corner, nadat hij eerder de bal al had klaargelegd voor Jurriën Timber. Met 2-0 was het zo na twintig minuten spelen eigenlijk al een gelopen koers.

Ajax is voor minimaal een dag koploper in de eredivisie. De Amsterdammers wonnen in de eigen Johan Cruijff Arena een verkapt trainingspartijtje van SC Cambuur (9-0), met bovendien doelpunten voor de spelers die wel een succesje konden gebruiken.

Wel werd er dapper aangevallen, wat zowaar een kans opleverde voor Issa Kallon. Timber blokte het schot, waarmee Ajax een tegentreffer bespaard bleef die de wedstrijd nooit had kunnen kantelen.

Het krachtsverschil was daarvoor veel te groot tussen de twee clubs, met nog voor rust inzetten van Noussair Mazraoui (met hulp van Calvin Mac-Intosch) en David Neres die in het doel verdwenen. De enige vraag was daarna of Ajax met zijn drukke programma ook na rust nog op jacht ging naar meer goals.

Jubileumduel ontaardt in nachtmerrie

Cambuur-trainer Henk de Jong zat voor de honderdste keer op de bank tijdens een eredivisiewedstrijd. Aan zijn laatste bezoek aan de Arena, met De Graafschap, hield hij een nachtmerrie over. En het werd nu nog erger voor De Jong dan die 8-0 uit december 2018.

Tadic pikte zijn doelpuntje mee, vlak voordat hij rust zou krijgen. Toen was daar Daramy, met een gekruld schot. En het tellen ging door, via Haller, Danilo en nogmaals Neres. De Braziliaan, die toch in Amsterdam bleef en moordende concurrentie heeft op de flanken.

Toen stokte de teller, mede doordat Ryan Gravenberch in de extra tijd tegen de paal knalde.

Bekijk hieronder de reacties van Erik ten Hag, Jurriën Timber, Henk de Jong en Sonny Stevens: