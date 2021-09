Dumfries zet Internazionale op goede spoor tegen Bologna

Internazionale heeft in San Siro met 6-1 afgerekend met Bologna. Nieuwkomer Denzel Dumfries, net als Stefan de Vrij in de basis bij de landskampioen, was met prima spel een van de uitblinkers.

Dumfries liet zich al na zes minuten gelden met een lange bal op maat die Lautaro Martinez hard binnenknalde. Milan Skriniar verdubbelde in de dertigste minuut de score met een kopbal en Nicolo Barella maakte na prima voorbereidend werk van Dumfries niet veel later de derde uit de rebound.

De Nederlandse rechtsachter bediende na rust opnieuw Martinez, maar nu raakte de Argentijn de lat. De marge werd niettemin verdubbeld. Matias Vecino en twee keer Edin Dzeko, die al na een halfuur Joaquin Correa was komen vervangen, bezorgden Inter de achttiende thuiszege op rij in de Serie A.

Bologna, met in de loop van de tweede helft Mitchell Dijks en Sydney van Hooijdonk als invallers, deed kort voor tijd via Arthur Theate nog wat terug, maar dat deerde de ploeg uit Milaan niet.