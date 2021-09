Na flitsende start wint Willem II van Groningen, beste seizoensstart in 18 jaar

Groningen was wel fel, maar ook slordig. Willem II overklaste de uitploeg bij vlagen met mooi voetbal. Toen Dries Saddiki na een lange aanval voor 2-0 had gezorgd, leek het duel al beslist.

Al na vijf minuten was het raak in Tilburg. Kwasi Wriedt strafte slecht uitverdedigen van de bezoekers af.

Willem II heeft voor de derde keer dit seizoen een eredivisiewedstrijd gewonnen. Thuis tegen FC Groningen kwam de ploeg van Fred Grim flitsend uit de startblokken met een comfortabele voorsprong na 24 minuten tot gevolg. Dat wisten de bezoekers, wat ze in het restant van het duel ook probeerden, niet meer te repareren.

Keeper Timon Wellenreuther speelde na een uur echter plots de bal in de voeten van Tomas Suslov, die de spanning terugbracht. Een hartstochtelijk slotoffensief leverde geen punt meer op.

Direct na het laatste fluitsignaal was er nog een opstootje tussen beide elftallen, waarna Groningen-spits Cyril Ngonge nog een rode kaart ontving van arbiter Jeroen Manschot.

Ongeslagen reeks

Al met al blijft de nederlaag in de eerste speelronde tegen Feyenoord (0-4) voor Willem II de enige smet op dit seizoen en wordt de ongeslagen reeks (winst bij Vitesse, winst thuis tegen PEC en een remise bij NEC) uitgebouwd naar vier duels. Het is daarmee de beste seizoenstart in achttien jaar voor de Tilburgers. De teller staat op tien punten, Groningen blijft steken op vijf.