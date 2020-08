Zanger en gitarist Trini Lopez (If I Had a Hammer) overleden

In een ziekenhuis in Californië is de Amerikaanse zanger en gitarist Trini Lopez (83) overleden. Lopez, zoon van Mexicaanse migranten, had in de jaren 60 zijn grootste successen met If I Had a Hammer, Lemon Tree en La Bamba.

Volgens zijn zakenpartner, de muzikant Joe Chavira, is Lopez in een ziekenhuis in Palm Springs (Californië) overleden aan de gevolgen van covid-19. Chavira zegt dat hij net samen met Lopez een nummer had opgenomen dat bedoeld was om geld op te halen voor voedselbanken, waar mensen die getroffen zijn door de coronacrisis terechtkunnen.