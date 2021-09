Golfer Van Driel gaat voor 'toppositie' tijdens Dutch Open na sterke derde dag

Darius van Driel is na de derde ronde van het Dutch Open de best geklasseerde Nederlandse golfer. De Leidschendammer is in Cromvoirt opgestoomd naar de zevende plek, waarmee hij tevens Sven Maurits passeerde.

Van Driel liet weten in een "toppositie" te geloven, nadat hij net als vrijdag zijn ronde met zes slagen onder par had afgesloten.

Maurits was daarvoor twee dagen lang de hoogst geklasseerde Nederlander in Noord-Brabant. Maar de Meppelaar viel na een ronde van +1 (drie birdies, twee bogeys en een dubbele bogey) naar de 35ste plaats terug. Daan Huizing en Philip Bootsma staan eveneens op -6 na drie dagen.

Baanrecord aangescherpt

Kristoffer Broberg scherpte voor de tweede dag op rij het baanrecord op de Bernardus aan. De Zweed haalde er drie slagen af en bracht het op 61 (-11).