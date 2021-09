Liverpool wint, Manchester City komt niet tot scoren en speelt gelijk

Liverpool heeft in de Premier League gewonnen van Crystal Palace. Op Anfield werd het 3-0 voor de koploper, die met Virgil van Dijk in de gelederen aan het thuisduel begon. Landskampioen Manchester City morste voor de tweede keer dit seizoen punten. Het bleef thuis op 0-0 steken tegen Southampton.

Liverpool had het voor rust lastig met de gasten, die meer dan eens gevaarlijk opdoken voor Alisson. Zo wist de Braziliaanse keeper in de derde minuut een inzet van Wilfried Zaha maar net via de paal uit het doel te houden.

Kort nadat Diogo Jota een reuzekans in de rebound om zeep had geholpen, scoorde Sadio Mané op slag van rust wel in een herkansing. Pas in de slotfase stelde Liverpool de drie punten veilig via Mohamed Salah en Naby Keita, die beiden met een knappe volley scoorden.

VAR kost City zege

City, dat de competitie was begonnen met een 1-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur, wist niet tot scoren te komen tegen Southampton. Ook niet toen de buiten de basis gelaten Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez en Phil Foden in het laatste kwart van de wedstrijd hun opwachting maakten.

In de slotminuut dacht de ploeg van Pep Guardiola, die wel Nathan Aké aan de wedstrijd had laten beginnen, alsnog schadevrij te blijven. Doelpuntenmaker Raheem Sterling bleek echter, zo oordeelde de VAR, nipt buitenspel te hebben gestaan. City zag door het puntenverlies de achterstand op Liverpool oplopen naar drie punten.