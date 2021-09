Gehele Deceuninck-ploeg toont vorm, Van der Poel positief over deelname WK

De Fransman Florian Sénéchal heeft zaterdag de Primus Classic op zijn naam geschreven. Hij rondde de overmacht van zijn ploeg Deceuninck-QuickStep, de ploeg had vijf renners in de kopgroep van elf, perfect af.

Er sloten nog drie renners aan en in de kopgroep van elf was Deceuninck vertegenwoordigd met vijf renners. Op het moment dat de Belgische formatie het voordeel wilde gaan uitspelen, middels een demarrage van de Deen Mikkel Honoré en Sénéchal, reed Van der Poel echter lek. Zijn kansen waren verkeken, met nog slechts 23 kilometer te gaan. In de sprint bleek de Fransman vervolgens betere benen te hebben dan Tosh van der Sande en Stuyven.

Het antwoord was bemoedigend. Want met nog zo'n dertig kilometer te gaan, was Van der Poel één van de acht renners die een gaatje sloegen op de Bekestraat. Hij wist zich omringd door sterke renners als Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Julian Alaphilippe en Sénéchal.

Colbrelli wint weer

Sonny Colbrelli heeft zijn goede vorm nog maar eens bewezen. De Europese kampioen van vorige week zondag won zaterdag in eigen land de Memorial Marco Pantani. Hij was in Cesenatico overtuigend de snelste in de sprint van een uitgedund peloton.

Op het heuvelachtige parcours namen 25 renners het heft in handen. Het lukte geen van hen om te ontsnappen, waardoor Colbrelli in een zetel naar de finish werd gebracht. In de laatste van 196 kilometers hield de renner van Bahrain-Victorious zijn landgenoot Vincenzo Albanese achter zich.