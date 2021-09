Bayern München vermorzelt Bochum en neemt koppositie over van Wolfsburg

Bayern München heeft in de Bundesliga een makkelijke middag beleefd in de eigen Allianz Arena. VfL Bochum legde de recordkampioen geen strobreed in de weg, met een monsterscore als onvermijdelijk gevolg: 7-0.

Bayern, dat afgelopen week de Champions League met een overtuigende 3-0 zege bij Barcelona was begonnen, hield zich aanvankelijk nog rustig. Maar nadat Leroy Sané in de zeventiende minuut de ban had gebroken met een fraaie vrije trap met links, ging het hard.

Sané bediende Joshua Kimmich die om zijn as draaide en met een van richting veranderd schot scoorde. Serge Gnabry en een eigen doelpunt van Vassilios Lampropoulos zorgden voor een voor de Duitse titelhouder comfortabele 4-0 ruststand.

Achtste voor Lewandowski

Na de pauze tikte Robert Lewandowski de vijfde binnen, waarmee de Pool ook in zijn zevende wedstijd voor Bayern van het seizoen doel heeft weten te treffen. Kimmich en invaller Maxim Choupo-Moting tilden de score naar 7-0.

Bayern München nam door de overwinning de koppositie over van VfL Wolfsburg. De ploeg van Mark van Bommel heeft één punt minder, maar komt pas morgen in actie in speelronde vijf, thuis tegen Eintracht Frankfurt.

Flekken houdt doel schoon

Mark Flekken, die vrijdag voor het eerst zijn naam terugvond in de voorselectie van het Nederlands elftal, hield zijn doel schoon in de uitwedstrijd van SC Freiburg bij 1. FSV Mainz 05. Door de 0-0 staat zijn ploeg op de ranglijst vooralsnog vijfde met negen punten, terwijl Mainz met één punt meer de derde positie inneemt.