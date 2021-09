Overlevenden van drone-aanval VS in Afghanistan eisen gerechtigheid en geld

De nabestaanden en overlevenden van een Amerikaanse drone-aanval in Afghanistan, waarbij tien burgers om het leven kwamen, gaan niet akkoord met de excuses van het Amerikaanse leger. In gesprek met het Amerikaanse persbureau AP eist een nabestaande namens zijn familie dat de Verenigde Staten de verantwoordelijken opsporen en bestraffen.

Eind augustus kwamen de tien onschuldige burgers om het leven bij de drone-aanval, die bedoeld was om een lid van terreurorganisatie IS uit te schakelen. Aanvankelijk claimde het Pentagon zelfs twee hooggeplaatste terroristen te hebben gedood. In werkelijkheid ging het om een medewerker van een Amerikaanse hulporganisatie en toevallige omstanders, onder wie zeven kinderen.

Gisteren erkende de Amerikaanse generaal McKenzie de fout. Hij sprak van "een tragische vergissing", waarvoor hij zijn de verontschuldigingen aanbood. Volgens hem werd de aanval uitgevoerd nadat het doelwit uitvoerig was bestudeerd, waarna de betrokken officieren ervan overtuigd waren dat hij een bedreiging vormde voor de Amerikaanse militairen op de luchthaven van Kabul.

Financiële compensatie

Die verklaring is niet geloofwaardig, volgens nabestaande Emal Ahmadi, wiens 3-jarige dochter Malika werd gedood bij de drone-aanval. Volgens hem hadden de betrokken militairen moeten kunnen zien dat er kinderen rond het doelwit liepen.

"Het is niet genoeg om sorry te zeggen", zegt Ahmadi tegen AP. "Met excuses komt mijn dochter niet terug." Hij wil niet alleen dat de verantwoordelijken worden vervolgd, maar vraagt ook om financiële compensatie en de evacuatie van een aantal familieleden naar een veilig land.

McKenzie liet gisteren desgevraagd weten de getroffen families financieel tegemoet te willen komen, maar hij noemde geen concreet bedrag.