Van de Zandschulp en Griekspoor zetten Oranje op rozen in Davis Cup-duel

Het Nederlands Davis Cup-team is de confrontatie met Uruguay, een wedstrijd in Wereldgroep I, voortvarend begonnen.

Kopman Botic van de Zandschulp had op het gravel in Montevideo in de eerste wedstrijd niet de minste moeite met Francisco Llanes: 6-0, 6-3. Daarna bracht Tallon Griekspoor via een 6-4, 7-6 (6) zege op Martín Cuevas de 2-0 voorsprong op het bord.

Inzet van de ontmoeting is een plek in de kwalificatieronde van het landentoernooi, waarin de mannen van captain Paul Haarhuis plaatsing voor de Davis Cup Finals kunnen afdwingen.

Van hardcourt naar gravel

Anderhalve week geleden stond Van de Zandschulp nog op het New Yorkse hardcourt tegenover Daniil Medvedev in de achtste finales van de US Open, maar hij liet zien ook op gravel goed uit de voeten te kunnen. In ieder geval wel tegen de 19-jarige Llanes, die op de wereldranglijst precies 1.200 plaatsen lager staat dan de zes jaar oudere Veenendaler.

Van de Zandschulp, die dankzij zijn opmars bij de US Open een sprong van de 117de naar de 62ste positie op de mondiale tennisladder maakte, opende met een break en zette daarmee meteen de toon van de wedstrijd, waarin hij geduldig opererend het spel dicteerde en toesloeg zodra de kans zich voordeed. Llanes kwam in de eerste set in de zes games tot slechts acht punten.