ABN Amro schrapt honderden banen bij zakentak

ABN Amro gaat zijn zakelijke activiteiten buiten Europa afstoten. Dat meldt de bank bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Door deze ingreep verdwijnen 800 banen van 2500 banen bij de slecht renderende zakentak, de Corporate and Institional Bank (CIB).

CIB is de afdeling binnen ABN Amro die is gericht op overnames, fusies, beursgangen en andere bankzaken van grote bedrijven. Bij CIB zijn de afgelopen periode een aantal dingen misgegaan. Enkele fiasco's in Singapore en de VS leverden honderden miljoenen euro's verlies op. Daarom werd al verwacht dat de nieuwe topman van ABN Amro, Robert Swaak, zou ingrijpen.

Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers deed Swaak de problemen bij de zakentak nog af als 'uitzonderlijke gevallen'. Toch liet hij in mei ook weten dat bij ingrijpen alle opties op tafel zouden liggen. Nu is dus duidelijk geworden dat zakentak een stuk kleiner zal worden en daarmee lijken de ambities van ABN Amro om een grote wereldwijde speler te zijn in het zakelijk bankieren van de baan. CIB zal zich volledig gaan richten op West-Europa.

Mede door de forse verliezen bij CIB leed ABN Amro in het eerst kwartaal een verlies leed van 395 miljoen euro. Het verlies is het tweede kwartaal een stuk minder fors met 5 miljoen euro, hoewel de zakenbank opnieuw honderden miljoenen verloor en er ook 700 miljoen euro apart moesten worden gezet voor leningen die door de coronacrisis niet terug zullen worden betaald.