Twee weken na opzienbarende Vuelta-opgave wordt contract 'bad boy' López ontbonden

Maar tijdens de Vuelta ging het dus helemaal mis. Op een onbewaakt moment in de koers had López de slag gemist. Uit pure boosheid en frustratie gooide de 'bad boy' van het wielrennen, een bijnaam die hij dankt aan de Netflix-serie 'El dia menos pensado', zijn fiets aan de kant en weigerde weer op te stappen.

Per 1 oktober gaan López en Movistar uit elkaar. Een beslissing die wederzijds was, communiceert de ploeg. Dit ondanks het feit dat de 27-jarige klimspecialist op 12 augustus nog zijn krabbel zette onder een verlengde verbintenis, die tot en met 2023 zou lopen.

Dat er iets niet goed zat tussen Miguel Ángel López en Movistar werd in de voorlaatste etappe van de Vuelta al duidelijk, toen de Colombiaanse wielrenner er plotseling de brui aan gaf. Twee weken later maakt de Spaanse wielerploeg bekend dat het contract van López is ontbonden.

Later die dag, López had net publiekelijk zijn excuses aangeboden, kwamen uit het kamp van de renner geluiden dat ploegbaas Eusebio Unzue hem persoonlijk zou hebben verboden om het gat met de groep met favorieten te dichten.

Willens en wetens zou de podiumplek van López, op dat moment de nummer drie van het algemeen klassement, zijn opgeofferd.

Eerste seizoen bij Movistar

Veertien dagen later maakt Movistar de ontbinding van López' contract wereldkundig. "De ploeg wil Miguel Ángel bedanken voor zijn inspanningen en resultaten tijdens dit seizoen en wenst hem succes voor de toekomst."

López was bezig aan zijn eerste seizoen in Spaanse dienst. Daarvoor reed hij zes jaar voor Astana, in 2018 werd hij namens de Kazachse ploeg derde in zowel de Giro als de Vuelta.