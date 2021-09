Slachtoffers steekincident Almelo waren vrouwen van 70 en 52

De twee dodelijke slachtoffers van het steekincident in Almelo van gisteren zijn twee inwoonsters van die stad. Het gaat volgens de politie om een vrouw van 70 en een vrouw van 52. Een 33-jarige vrouw uit de gemeente Rijssen raakte gewond. Ze is opgenomen in het ziekenhuis.

Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar het incident van gisteren aan de M. Th. Steynstraat. De politie kreeg iets na 09.00 uur een melding van een steekincident. Toen politiemensen arriveerden stond de aangehouden verdachte, een man van 28 uit Almelo, met een kruisboog op het balkon. Hij schoot op omstanders.

De politie zegt nog altijd op zoek te zijn naar beelden van de gebeurtenis. Gisteren zei burgemeester Gerritsen van de Overijsselse stad "geschokt en ontdaan" te zijn door de zaak. Hij heeft gistermiddag gesproken met de nabestaanden van de slachtoffers.

'Verdachte had meerdere psychoses'

Volgens RTV Oost is de verdachte Almeloër meerdere keren opgenomen geweest met psychische problematiek. De man had volgens de regionale omroep het afgelopen jaar last gehad van meerdere psychoses, waarbij hij ook naakt door de stad liep.

Hij is eerder deze maand nog aangehouden in een psychose, maar de politie liet hem om onduidelijke redenen gaan.

De man op het balkon is te zien in deze video: