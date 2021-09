In een rijtjeshuis in Harderwijk is de politie bezig met het weghalen van zo'n 500 kilo vuurwerk. Het vuurwerk werd per toeval gevonden door de brandweer, die was afgekomen op een melding van een keukenbrand.

Het gaat volgens de politie om zowel professioneel als (illegaal) consumentenvuurwerk. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) helpt de politie bij het veilig weghalen van het vuurwerk.

De bewoner van de woning aan de Leembergerhout is opgepakt.