Duizenden demonstranten Police for Freedom in Amsterdam

In Amsterdam heeft de actiegroep Police for Freedom een protestmars gehouden. Volgens de groep is het "tijd om op te staan voor de grondrechten van onze kinderen" en werd er daarom betoogd.

De gemeente meldt op basis van politiecijfers dat er zo'n 7000 betogers waren. Volgens de organisatie deden er 15.000 mensen mee.

De demonstranten liepen een tocht van het Westerpark door een deel van de stad en kwamen rond 15.00 uur weer aan in het park. Veel betogers hadden vlaggen bij zich en ook waren er demonstranten met borden, waarop teksten stonden als 'een injectie is niet sexy'.

Deelnemers aan het protest verlieten het Westerpark voor hun mars door de stad: