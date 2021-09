Tafeltennisster Eerland op eerste horde onderuit in Griekenland

Tafeltennisster Britt Eerland is bij de Europese Top-16 in Thessaloniki al in de eerste ronde uitgeschakeld. De 27-jarige Schiedamse, in Griekenland als derde geplaatst, liet zich verrassen door Dóra Madarász.

Eerland, de nummer 28 van de wereld, nam tot twee keer toe een game voorsprong. Maar de Hongaarse Madarász, de mondiale nummer 65, had het laatste woord: 4-2 (6-11,11-9,10-12,11-3,11-6,11-9).

Finalist in 2020

Vorig jaar wist Eerland in Montreux nog de finale te halen van de Europese Top-16, een prestigieus toernooi waaraan de regerend Europees kampioen, de veertien hoogst geplaatste Europeanen en één speler uit het organiserende land meedoen. In die eindstrijd moest ze de titel aan de Duitse Petrissa Solja laten.

Bij de mannen is Nederland in Thessaloniki niet vertegenwoordigd.