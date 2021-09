Mollema na valpartij niet meer van start in laatste etappe Ronde van Luxemburg

Bauke Mollema is niet gestart in de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg. De Nederlander van Trek-Segafredo vloog vrijdag tijdens de tijdrit over de kop en heeft nog te veel last van zijn rug.

"Mijn rug is behoorlijk stijf en pijnlijk, maar het lijkt relatief in orde", liet Mollema vrijdagavond weten op sociale media. Toch neemt de renner, die de tijdrit nog wel uitreed, de tijd om te herstellen.