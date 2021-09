Almeida wint Ronde van Luxemburg, Mollema niet van start in laatste etappe

João Almeida tijdens de Ronde van Luxemburg - Getty Images

João Almeida heeft de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. De Portugees bleef in de slotrit makkelijk overeind. Bauke Mollema ging niet van start in de laatste etappe. De Nederlander van Trek-Segafredo vloog vrijdag tijdens de tijdrit over de kop en had nog te veel last van zijn rug om aan de 183,7 kilometer lange etappe van Mersch naar Luxemburg te beginnen. "Mijn rug is behoorlijk stijf en pijnlijk, maar het lijkt relatief in orde", liet Mollema vrijdagavond weten op sociale media. Toch neemt de renner, die de tijdrit nog wel uitreed, de tijd om te herstellen.

Mollema schat bocht verkeerd in en vliegt over de kop in Luxemburg - NOS

Vier anderen zag wel heil in de slotrit: Morten Hulgaard, Benjamin King, Kenny Molly en Otto Vergaerde kregen ruim zes minuten van het peloton, waar Deceuninck-QuickStep de gele trui van Almeida beschermde. Toch moest de Portugees op de slotklim nog even zelf aan het werk om het gat met Nairo Quintana te dichten en de leiderstrui over de streep te trekken. De etappe ontaarde uiteindelijk in een sprint, die werd gewonnen door de Fransman David Gaudu. Geen zorgen om Mollema Wat Mollema betreft zijn er voorlopig geen zorgen om zijn deelname aan de WK, die komende week verreden worden in Vlaanderen. De arts van de ploeg stelde bondscoach Koos Moerenhout alvast gerust: "Het was een val op hoge snelheid, maar gelukkig vallen de gevolgen mee. Bauke klaagt alleen over enkele oppervlakkige wonden aan zijn rug, rechterheup en rechter elleboog."

Bauke Mollema tijdens de Ronde van Luxemburg - Getty Images