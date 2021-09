Formatie verder in Hilversum, druk om nu echt stappen te zetten

Informateur Remkes en de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA zijn in Hilversum besprekingen begonnen om te kijken of die drie partijen kunnen samenwerken in een kabinet. Remkes, die vorige week werd aangesteld als informateur, voerde de afgelopen tijd al diverse gesprekken en hij heeft dit weekend uitgetrokken om "vanuit de inhoud te verkennen" of er een vruchtbare samenwerking mogelijk is tussen de drie.

Het is de bedoeling dat de hoofdrolspelers zich op het landgoed De Zwaluwenberg even onttrekken aan de Haagse 'kaasstolp'. Remkes erkende bij aankomst in Hilversum dat het de afgelopen dagen allemaal niet eenvoudiger is geworden. Hij doelde daarmee op het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld. Kaag vertrok donderdag en Bijleveld vrijdag. Achter de schermen maken de partijen elkaar harde verwijten over de manier waarop dat is gegaan. Remkes zei dat het goed is om in een ontspannen omgeving over de ontstane situatie en over de inhoud te praten.

Bekijk hier de reacties van de hoofdrolspelers bij aankomst: