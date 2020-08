Strijd tussen Jumbo-Visma en Team Ineos krijgt vervolg in Dauphiné

Het Critérium du Dauphiné is live te volgen via de NOS - NOS

Een halve week na de Ronde van de Ain staat de volgende Franse etappekoers alweer op het programma. In de Dauphiné, die dit jaar bestaat uit vijf etappes in plaats van de gebruikelijke acht, zullen de grote mannen opnieuw hun vorm willen testen in aanloop naar de Tour de France. Het Critérium du Dauphiné is van woensdag tot en met zondag via een stream te volgen op NOS.nl en via de NOS-app. Zaterdag en zondag is de koers ook te volgen op NPO 1. Jumbo-Visma vs. Team Ineos: 1-0 In de Ronde van de Ain waren alle ogen gericht op de strijd tussen Team Ineos en Jumbo-Visma. Beide ploegen hebben ijzersterke klassementsmannen tot hun beschikking en zullen waarschijnlijk ook om de overwinning in de Dauphiné en later de Tour de France gaan strijden. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft de eerste klap uitgedeeld aan de onverslaanbaar geachte Britse WorldTour-formatie. De Sloveen liet zien over goede benen te beschikken door zowel de tweede etappe als de slotrit op zijn naam te schrijven. Op de Grand Colombier, ook een finishplaats in de Tour de France dit jaar, liet hij schijnbaar moeiteloos Ineos-concurrent Egan Bernal achter zich.

Egan Bernal moet lossen bij Roglic op de Grand Colombier - EPA

Toen de Ineos-trein, met Chris Froome als een van de laatste wagonnetjes op die slotklim ontspoorde, nam Tom Dumoulin het initiatief over en sleurde op kop om de gele trui van Roglic te verdedigen. De Limburger is op de weg terug en hoopt in de Dauphiné de volgende stap richting het (gedeelde) kopmanschap te zetten. Vorig jaar eindigde de Franse etappekoers in een grote teleurstelling voor Dumoulin. In die Dauphiné zou hij zijn in de Giro geketste knie testen; een test die eindigde in maandenlange miserie. Froome met rug tegen de muur Ook voor Chris Froome eindigde de Dauphiné in 2019 vroegtijdig. In de verkenning van de tijdrit raakte de Brit de controle over zijn fiets kwijt en knalde daardoor met hoge snelheid tegen een muur.

Knaven ooggetuige ongeluk Froome: 'Met zestig per uur recht op muur af' - NOS

Froome liep breuken op in zijn heup, nek, rechterdijbeen, elleboog en ribben. Velen speculeerden over het einde van de wielerloopbaan van de viervoudig Tourwinnaar, maar na een lange revalidatie rijdt Froome gewoon weer in het peloton. De twijfels of hij zijn oude niveau nog kan benaderen zijn er nog wel. In de Ronde van de Ain was hij slechts helper en niet eens een heel opvallende. Of hij überhaupt zal worden opgenomen in de Tourselectie van Ineos is de vraag, zeker omdat Froome na dit seizoen vertrekt naar Israel Start-Up Nation. In de Dauphiné zal hij zich moeten bewijzen.

Van Baarle present Wie wel zeker lijkt van een plek in de Tourselectie van Team Ineos is Dylan van Baarle. De 28-jarige Nederlander won vorig jaar de laatste etappe in de Dauphiné. Hij zal met kopmannen Bernal, Froome en Geraint Thomas - die net als Froome tegenviel in de Ain - de strijd aangaan met Jumbo-Visma. De Nederlandse WorldTour-formatie treedt in de Dauphiné aan met bijna de complete Tourselectie. Alleen George Bennett is afgereisd naar Italië, waar hij zaterdag de Ronde van Lombardije zal rijden. De in een bloedvorm verkerende Wout van Aert, winnaar van Strade Bianche en Milaan-Sanremo, reist in omgekeerde richting. De 25-jarige Belg beleefde vorig jaar in de Dauphiné een doorbraak door de tijdrit én een massasprint te winnen.

Geraint Thomas won in 2018 zowel de Dauphiné als de Tour - Pro Shots

De Dauphiné heeft al meerdere malen bewezen als gedegen voorbereiding te kunnen dienen op de Tour de France. Dertien keer werd de winnaar van de Dauphiné ook de eindwinnaar van de Tour (de overwinningen van Lance Armstrong in 2002 en 2003 zijn hierbij buiten beschouwing gelaten). De laatste acht jaar werd vijf keer deze dubbel gepakt: alle in de kleuren van Team Sky, de voorloper van Ineos.

Topfavorieten Roglic en Bernal maken hun debuut in het Critérium du Dauphiné. Froome kan de eerste renner worden die de Dauphiné vier keer op zijn naam schrijft, al lijkt gezien zijn vorm de kans daarop niet erg groot. De laatste Nederlandse winnaar van de Dauphiné was Johan van der Velde in 1980. Dat jaar stonden er maar liefst drie Nederlanders in de toptien. Hennie Kuiper werd vierde en Joop Zoetemelk eindigde als negende.

Johan van der Velde in 1980 - ANP