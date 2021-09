Operatie Market Garden op Ginkelse Heide herdacht

Op de Ginkelse Heide bij Ede is de bevrijdingsoperatie Market Garden herdacht. Normaal gesproken wordt de operatie grootscheeps herdacht, dit jaar waren er maximaal 15.000 toeschouwers welkom die alleen te voet of per fiets mochten komen. Veteranen uit het buitenland waren er niet bij.

De herdenking begon met de luchtlandingen. Honderden parachutisten uit verschillende landen, waaronder Polen, de Verenigde Staten en Italië sprongen uit deels historische vliegtuigen om de Slag om Arnhem uit 1944 te herdenken, meldt Omroep Gelderland.

Bekijk hier de beelden: