In het nieuwe vluchtelingenkamp op Samos blijft de poort 's avonds dicht

Het nieuwe kamp ligt, in tegenstelling tot het oude, buiten de stad Vathy, zegt correspondent Conny Keessen in het NOS Radio 1 Journaal: "Vanuit het oude kamp konden vluchtelingen zo de stad in lopen. Het nieuwe ligt in een vallei, op acht kilometer van de stad."

Volgens Keessen zijn ook niet alle Grieken op het eiland blij met het nieuwe kamp: "Sommige inwoners zijn blij dat de vluchtelingen weg zijn uit de stad, maar anderen willen niet zo'n gevangenis op het eiland."