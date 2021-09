Na US Open wacht Van de Zandschulp 'het vuile werk' op Uruguayaans gravel

Ineens is Botic van de Zandschulp een gevestigde naam in het tennis. Geen challengers meer in verre oorden of slopende kwalificatietoernooien na zijn geweldige prestaties dit kalenderjaar op de grandslamtoernooien. En ook in het Davis Cup-team heeft hij nu als kopman een vooraanstaande rol. "Ik moet zeggen dat ik het nog niet echt besef", zegt Van de Zandschulp in aanloop naar het treffen met Uruguay. "Voor mij voelt het nu nog hetzelfde als voor de US Open."

Van de Zandschulp: 'Interessante en pittige ontmoeting met Uruguay' - NOS

Door zijn kwartfinaleplaats in New York is Van de Zandschulp ineens tophonderdspeler, wat een hoop voordelen met zich meebrengt. "Ik had oorspronkelijk wat andere toernooien in gedachten", aldus de huidige nummer 62 van de wereld. "Het was altijd moeilijk met plannen. Maar nu kan ik ATP-toernooien spelen. En op hardcourt, toch wel een van mijn favoriete ondergronden." Meer rust Tijdens de grotere evenementen, waarvoor hij voorlopig rechtstreeks is geplaatst, kan de 25-jarige Van de Zandschulp punten bij elkaar sprokkelen om de volgende stap te zetten in zijn carrière. "Je kunt ook wat andere toernooien spelen", zegt hij over zijn nieuwe status. "Omdat je de zekerheid hebt dat je bij de grandslams in het hoofdtoernooi staat. Dat geeft je wat meer rust." Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd tussen Botic van de Zandschulp en Daniil Medvedev in de kwartfinales van de US Open.

Kwartfinale tussen Van de Zandschulp en Medvedev op de US Open - NOS

Tijdens de Davis Cup zijn geen ATP-punten te verdienen, dus een keerzijde van deze verre trip is dat zijn snelle opmars op de wereldranglijst nu even stilligt. Maar zo voelt Van de Zandschulp dat absoluut niet. "Voor mij is het zeker geen vervelende onderbreking. Ik vind het leuk om te doen en leuk om voor Nederland uit te komen. Het gaat een interessante en pittige ontmoeting worden, maar wij zijn ook met een goed team gekomen. Ik denk dat we een goede kans maken." Goede sfeer Tegenvaller voor Nederland is dat Jean-Julien Rojer ontbreekt. Daarmee mist het team veel meer dan alleen een gerenommeerd dubbelspelspecialist. "Ik denk dat hij altijd een goede sfeer meebrengt, hij zit er altijd bij. Hij is altijd hartstikke positief gedurende zo'n week en leeft echt voor de Davis Cup. Maar we hebben ook een ander positief iemand terug, in de persoon van Matwé Middelkoop."

Het Nederlandse Davis Cup-team in Uruguay - Jan-Willem de Lange

Waar Van de Zandschulp persoonlijke successen heeft geboekt de laatste tijd, is de staat van het Davis Cup-team symbolisch voor de barre positie die het Nederlandse tennis op dit moment inneemt. In Uruguay speelt Nederland om een plek af te dwingen in de kwalificaties van de Davis Cup Finals. Na de schijnwerpers in New York moet het vuile werk nu worden geklaard op het gravel in Montevideo. Zaterdag speelt Van de Zandschulp de eerste enkelpartij tegen Francisco Llanes, de nummer 1262 van de wereld. Daarna komt Tallon Griekspoor op de baan tegen Martín Cuevas, mondiaal de nummer 515. "Het is even wennen, maar ik denk dat het ons goed afgaat", is Van de Zandschulp positief gestemd. "En je speelt met een team, wat zo'n week ook leuk maakt."