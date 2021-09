Vrijwilligers ruimen zwerfafval op en gaan vermoedelijk minder plastic flesjes vinden

Vermoedelijk vinden de opruimvrijwilligers dit jaar sowieso minder plastic flesjes. 'Zwerfinator' Dirk Groot, die al jaren strijdt tegen zwerfafval, constateerde eerder deze week dat hij veel minder plastic flesjes per kilometer vindt. Het aantal ging van 8,5 per kilometer naar 4,8 per kilometer.

Op honderden plekken in het land worden vandaag acties gehouden om zwerfafval op te ruimen tijdens World Cleanup Day. Het is een wereldwijde actie: ook in 180 andere landen wordt zwerfafval van de straat gehaald. Vorig jaar deden bijna 40.000 mensen in Nederland mee aan de actie.

Going down! Going Down! Het aantal plastic flesjes dat Zwerfinator per km vindt neemt rap af. Van 8,5 per km gemiddeld nu naar 4,8! Zou dat door #statiegeld komen?. Op 80% van wat hij vindt zit geen statiegeld trouwens, is nog ouwe meuk of er zat sap, zuivel of alcohol in in. pic.twitter.com/WvfX1abmUF

"De invoering van statiegeld was afgelopen juli en je ziet dat nu al terug in de data", zegt Merijn Tinga in het NOS Radio 1 Journaal. Tinga is al jaren betrokken bij de opruimactie. Per 31 december volgend jaar komt er ook 15 cent statiegeld op blikjes.

Buitengebieden

Volgens Tinga wordt tijdens de opruimactie relatief weinig rommel aangetroffen in het centrum van een stad of dorp. "Maar wat mensen wel gaan zien, denk ik, is dat als je naar de buitengebieden gaat je daar heel veel zwerfafval vindt. Waar wij als zwerfafvalrapers vaak ook toe oproepen is dat je het ook moet gaan vastleggen. Dus stop met opruimen, maar start met vastleggen. Gebruik apps om dat zwerfafval vast leggen", zegt Tinga.

De organisatie van de World Cleanup Day roept mensen op de 'Litterati'-app te gebruiken, waarin mensen kunnen vastleggen welke rommel ze aantreffen. "En daarmee kunnen we druk zetten bij producenten of hen dwingen om tot andere oplossingen te komen", zegt Tinga. "Het zwerfafval is uiteindelijk een resultaat van onze wegwerpmaatschappij. En vooral dat plastic is heel schadelijk."