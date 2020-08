Wekdienst 12/8: Kamerdebat over corona • Duitse scholieren met mondkapje naar school

Goedemorgen! De Tweede Kamer debatteert plenair over de kabinetsaanpak van het coronavirus. En in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gaan de scholen weer open na de vakantie, met mondkapjes voor de leerlingen.

Vandaag wordt het weer zonnig en warm: 31 tot 34 graden. Later op de dag is er meer bewolking en in het zuiden kans op enkele stevige onweersbuien. Ook morgen zijn er regen en onweersbuien. Dan koelt het in het hele land wat af.

De betogers zijn woedend over de uitslag van de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. President Loekasjenko heeft volgens de officiële uitslag meer dan 80 procent van de stemmen gekregen. Zowel binnen als buiten Wit-Rusland wordt de uitslag betwist.

Voor de derde nacht op rij is er in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag . In de hoofdstad Minsk en in andere steden gingen mensen de straat op ondanks een oproep van de naar Litouwen uitgeweken oppositieleider Tichanovskaja om dat niet te doen. Op verschillende plekken kwam het tot botsingen met de oproerpolitie. Ooggetuigen meldden aan persbureau Reuters dat ordetroepen tientallen arrestaties verrichten en op de demonstranten insloegen.

En dan nog even dit:

Heb je vannacht een beetje kunnen slapen of had je wel erg veel last van de warmte? Dan ben je niet de enige. Slaapexperts zeggen dat de warme nachten van de afgelopen week kunnen leiden tot slaap- en concentratieproblemen en gezondheidsklachten.

Ook als je geen airco hebt zijn er manieren om voor verkoeling te zorgen, zegt slaapdeskundige Ingrid Verbeek: "Je kunt ook een koude kruik maken of een koelelement in je kussensloop stoppen met een handdoek erover. Sommige mensen doen zelfs lakens in de vriezer."

Of haal inspiratie uit landen waar deze temperaturen vele normalere zijn. "Ga later naar bed en sta vroeger weer op. Dan heb je een kortere nacht, maar als je dan 's middags een siësta doet, kun je daar best tegen."