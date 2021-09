De rol van de zo-af-en-toe-een-pilletje-gebruiker in 'narcostaat' Nederland

Een advocaat, de broer van een kroongetuige en Peter R. de Vries. Op klaarlichte dag, doodgeschoten op straat. Moorden die allemaal terug te voeren zijn naar de bloeiende handel in drugs.

En deze week nog: een flinke stijging van het aantal drugsdumpingen, 200 kilo coke tussen een lading bevroren vis op Schiphol, een recordaantal drugsuithalers én 4022 kilo cocaïne (straatwaarde: 301 miljoen euro) in de Rotterdamse haven. En terwijl de politie grip probeert te krijgen op de criminaliteit die achter elke drugslijn schuilgaat, kan jij je pilletje voor een festival gewoon laten testen bij de GGD.

Er is dus wel iets aan de hand, hier in Nederland. Tijd om de balans op te maken. Is iedere gebruiker net zo verantwoordelijk voor de drugslijn (en de daarmee gepaarde criminaliteit) als de dealers zelf?

Bekijk de video: