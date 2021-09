Nog niemand aangehouden voor autobranden in Ede, mogelijk link met kermisruzie

Na de serie autobranden van eerder deze week in Ede is nog niemand opgepakt. In de nacht van maandag op dinsdag raakten op zes verschillende plekken twintig auto's beschadigd door brand.

De politie heeft veel beeldmateriaal toegestuurd gekregen en er worden nog getuigen gehoord. Volgens de brandweer zijn er stenen gevonden bij de beschadigde en uitgebrande auto's.

Kermis

Inwoners van de wijk Veldhuizen zouden hebben gezien dat er ruiten werden ingegooid, waarna brand werd gesticht met een brandbare vloeistof. Twee mannen op scooters zouden volgens getuigen zijn weggereden toen de auto's in vuur en vlam stonden.

Omroep Gelderland schrijft dat de branden mogelijk een gevolg zijn van een conflict tussen rivaliserende groepen. Er zou ruzie zijn geweest op de kermis in Ede, waarna een van de groepen gedreigd zou hebben met represailles. De politie zegt op de hoogte te zijn van dit scenario en roept getuigen op informatie te delen.