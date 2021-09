Van Aert verwacht Van der Poel op WK: 'Goed dat Mathieu op tijd is hersteld'

Van Aert gelooft de berichten rond Van der Poel allemaal niet zo in aanloop naar de WK die zondag beginnen in Vlaanderen. Op de vraag of hij Van der Poel aan de start zal zien in Leuven op zondag 26 september, antwoordt de Belg direct lachend: "Ik denk het wel ja."

Waar ze ook komen, waar ze ook rijden; Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn met elkaar verbonden. Zelfs als de één topfavoriet is voor twee titels bij de wereldkampioenschappen wielrennen en de ander twijfelt over zijn deelname vanwege rugklachten.

Van Aert over Van der Poel: 'Goed dat Mathieu op tijd hersteld is' - NOS

Bondscoach Koos Moerenhout nam Van der Poel op in zijn selectie en daar verandert niets aan tenzij de Nederlander zelf zegt: het gaat écht niet. Van Aert denkt dat het wel losloopt en stelt: "Het is goed dat Mathieu op tijd is hersteld. Verder kan ik alleen naar mezelf kijken. En of ik nu Mathieu of alle andere beste renners van de wereld moet kloppen, dat is even moeilijk."

Het leek op zijn prestaties in de Tour de France, waarin hij een rit over de Ventoux, een lange tijdrit én de massasprint op de Champs Elysées won. Om die reden verwacht België niet één, maar twee titels van de 27-jarige alleskunner. Hoe reëel is dat? "Ik heb me voorbereid op het parcours van de wegwedstrijd die we in Leuven gaan krijgen. Ik ben iets minder gewapend voor komende zondag", tempert Van Aert de verwachtingen voor de tijdrit.

Dat bewees hij vorige week in de Ronde van Groot-Brittannië . Hij won vier van de acht etappes, was een paar keer de beste in een sprint en hij versloeg heuvelop de huidige wereldkampioen, Julian Alaphilippe.

Van Aert is ondertussen wel de topfavoriet van de twee. Niet alleen omdat de 27-jarige Jumbo-Visma-renner de beste Belg van dit moment is. Volgens velen is Van Aert de beste renner van de wereld op dit moment.

Het parcours van de wegrit is heuvelachtig, dat van de tijdrit spiegelvlak. En dat is niet per se in het voordeel van Van Aert. Mogelijk heeft de twijfel ook te maken met zijn tegenvallende prestatie in Tokio, waar hij buiten het podium viel in de tijdrit. Hij gaf er 1 minuut en 41 seconden toe op Primoz Roglic.

3.000 meter

"Wat ik sinds de Spelen heb gedaan? Ik ben een week op 3.000 meter hoogte geweest in Zwitserland en daarna op iets lagere hoogte in Livigno, in Italië. Het idee van die extreme hoogte is dat het nóg meer effect zal hebben. Om nog sneller te kunnen fietsen."

Zijn vorm in Groot-Brittannië bewees dat. Het zorgde ervoor dat de druk op zijn schouders niet bepaald afnam, ook niet voor de tijdrit van 44 kilometer van Brugge naar Knokke-Heist. "Ik ben het wel gewend om onder druk te presteren. Ik heb ook niet onder stoelen of banken gestoken dat ik hier een absoluut hoofddoel van heb gemaakt. Het is nu aan mij om te presteren."