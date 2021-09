Wekdienst 18/9: Partijleiders bijeen in Hilversum • Actie opruimen zwerfafval

Goedemorgen! Informateur Remkes praat in Hilversum met de partijleiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten over de vorming van een minderheidskabinet. En in Washington gaan demonstranten de straat op om steun te betuigen aan bestormers van het Capitool.

Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) komen dit weekend bijeen in Hilversum om te praten over de formatie. Formateur Johan Remkes hoopt hiermee schot in de formatie te krijgen.

Het is World Cleanup Day, de dag waarop acties worden gehouden om zwerfafval op te ruimen. Volgens de organisatie gebeurt dit in 181 landen wereldwijd, ook in Nederland zijn acties aangekondigd.

In Washington betuigen demonstranten steun aan mensen die vervolgd worden voor de bestorming van het Capitool op 6 januari. De demonstranten vinden dat verdachten worden gediscrimineerd.

Russische kiezers mogen dit weekend stemmen voor een nieuw parlement. De partij van president Poetin staat historisch laag in de peilingen, maar moet winnen om Poetin ook de komende jaren in het zadel te houden.

In de eredivisie worden vier wedstrijden gespeeld, waaronder Ajax tegen SC Cambuur en FC Utrecht tegen RKC Waalwijk. De wedstrijden zijn te volgen via NOS.nl en in NOS Studio Sport Eredivisie om 22.30 uur op NPO 1.

Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft een bijna twee miljoen euro subsidie verstrekt aan een organisatie voor hulp aan onbedoeld zwangere vrouwen, ondanks waarschuwingen van ambtenaren dat dat mogelijk onrechtmatig was. Dat meldt NRC op basis van documenten die zijn opgevraagd door Bureau Clara Wichmann.

Het gaat om Siriz, een organisatie die in 2010 is opgericht door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. De organisatie kreeg sinds 2014 op aandringen van de SGP anderhalf miljoen euro per jaar. In een interne nota schrijft een ambtenaar volgens NRC dat de SGP "op ethisch vlak iets wilde binnenhalen" in ruil voor steun aan het kabinet Rutte II in de Eerste Kamer. PvdA en VVD steunden het amendement waarin de subsidie werd toegekend. Met het geld werd onder meer voorlichting gegeven.

Een bijeenkomst over regionale veiligheid in Tajikistan begon voor de aanwezigen in een bijzondere tuin. Geen planten, maar alleen maar fruit.