Robert Durst schuldig bevonden aan moord op vriendin

De mogelijke seriemoordenaar Robert Durst (78) is door een jury in Los Angeles schuldig bevonden aan de moord op een vriendin. De jury acht bewezen dat hij Susan Berman heeft doodgeschoten in 2000.

Durst zou haar hebben vermoord omdat ze de politie wilde vertellen dat ze had meegeholpen de moord op Dursts vrouw in 1982 te verdoezelen. Na de verdwijning van Kathleen Durst zou ze hem een alibi hebben verschaft.

Durst, een telg van een rijk Amerikaans vastgoedgeslacht, werd in 2015 gearresteerd in een hotel in New Orleans, naar aanleiding van de HBO-documentaire The Jinx, the Life and Deaths of Robert Durst. Tijdens een interview voor de serie was Durst naar het toilet gegaan zonder te beseffen dat zijn opgespelde microfoon nog aanstond. Voor de spiegel mompelde hij tegen zichzelf: "Wat heb ik in hemelsnaam gedaan? Ze allemaal vermoord, natuurlijk". Volgens de aanklagers kwam dat neer op een bekentenis. Ook een brief van Durst aan Berman uit 1999 leverde bewijsmateriaal op.

In stukken gehakt

Een jaar na de moord op Berman was Durst opnieuw betrokken bij een mogelijk misdrijf. Hij werd verdacht van het vermoorden en in stukken hakken van zijn buurman. Daarvoor werd hij toentertijd al vervolgd, maar tijdens de rechtszaak zeiden zijn advocaten dat Durst de buurman uit zelfverdediging had gedood, in paniek was geraakt en daarom het lichaam in stukken had gehakt. De jury sprak Durst toen vrij. Hij werd in 2016 wel veroordeeld voor verboden wapenbezit.

Door de jaren heen dook Durst regelmatig onder als de grond hem te heet onder de voeten werd, enkele keren vermomd met een latex masker of als een doofstomme vrouw. Maar daarbij maakte hij ook fouten, door bijvoorbeeld per ongeluk naar het herentoilet te gaan of zijn pruik in brand te steken met een aansteker. Ook werd hij een keer opgepakt na het stelen van een kipsandwich uit een winkel, hoewel hij 37.000 dollar in zijn auto had liggen.

Rijke narcist

De aanklagers schilderden de verdachte af als een rijke narcist die vindt dat de wet niet voor hem geldt en die meedogenloos mensen laat verdwijnen die hem in de weg staan. "Bob Durst is al vele jaren bezig en hij is in staat geweest gruwelijke moorden te plegen. We zijn dankbaar dat hij daar nu verantwoordelijk voor wordt gehouden", aldus aanklager John Lewin.

Op 18 oktober bepaalt de rechter de strafmaat. Op het zware misdrijf waaraan de jury Durst schuldig acht staat een levenslange gevangenisstraf.