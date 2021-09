Algerijnse oud-president Bouteflika (84) overleden

Oud-president Abdelaziz Bouteflika van Algerije is overleden. Dat meldt de Algerijnse staatstelevisie. Bouteflika werd vier keer gekozen als president en was twintig jaar aan de macht tot 2019. In dat jaar stelde hij zich verkiesbaar voor een vijfde termijn, maar na wekenlange massale protesten en onder druk van het leger zag hij ervan af. Later dat jaar trad hij af. Bouteflika was 84 jaar.

De oorzaak van zijn dood is niet bekendgemaakt. Bekend is dat hij een broze gezondheid had. Sinds een beroerte in 2013 werd hij nauwelijks nog in het openbaar gezien.

Bouteflika vocht in de jaren 50 en 60 in de onafhankelijkheidsoorlog met Frankrijk. Na de onafhankelijkheid van Algerije in 1962 werd hij onder meer minister van Jeugd en Sport en later van Buitenlandse Zaken.

In 1981 verliet hij Algerije nadat politieke tegenstanders hem hadden beschuldigd van corruptie. Maar toen dat uiteindelijk nietig werd verklaard, keerde hij in 1987 terug.

In 1999 won hij de presidentsverkiezingen met een overweldigende meerderheid. Algerije ging toen gebukt onder een burgeroorlog. Bouteflika pakte de islamitische opstandelingen keihard aan en kwam met een nationaal verzoeningsplan, waarmee hij het geweld grotendeels de kop in wist te drukken.