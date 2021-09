Speelsters Oranje zien nieuwe bondscoach niet als oorzaak gelijkspel: 'Geen excuus'

"Het resultaat is teleurstellend...." De nieuwe bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters had zijn debuutwedstrijd als bondscoach natuurlijk anders voorgesteld. De Nederlandse voetbalvrouwen ontsnapten in Groningen aan een nederlaag tegen Tsjechië (1-1).

Hij had een verklaring na afloop. Volgens de Engelse trainer is Tsjechië, de nummer van de 27 van de wereld, de meest gedisciplineerde ploeg in de groep. Hij vond de eerste helft niet goed, maar was wel tevreden over de tweede helft.

Dit neemt volgens speelster Sari van Veenendaal, Vivianne Miedema en Lieke Martens niet weg dat er gewonnen had moéten worden. Doelpuntenmaker Miedema: "We zijn net weer bij elkaar, maar dat mag geen excuus zijn. We waren allemaal individueel niet goed."

Keepster Sari van Veenendaal houdt een slecht gevoel over aan de avond. "Het ging bij vlagen goed, maar je moet gewoon winnen van Tsjechië. Dat we een nieuwe coach hebben, dat er dingen zijn veranderd, dat zijn smoesjes, daar lag het niet aan. We wisten allemaal wat we moesten doen. We hebben het niet goed genoeg gedaan."